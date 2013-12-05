Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ. Требуется выполнение курсовой работы на тему – Современный общевойсковой бой: основные виды. Объем работы – 40 стр. + приложения. ...
Курсовая по бух. учету
Тема Формирование годовой финансовой отчетности
Выполнить работу согласно листу задания и рекомендациям
Взять любой годовой бухгалтерский баланс предприятия
Объем работы 30-35
Заявки фрилансеров
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