Курсовая по бух. учету

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Тема Формирование годовой финансовой отчетности

Выполнить работу согласно листу задания и рекомендациям

Взять любой годовой бухгалтерский баланс предприятия

Объем работы 30-35

11 лет назад
Studmir2013
Варвара 
44 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров