Увеличить оригинальность работы

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Закрыт3 заявки169 просмотров

Уважаемые дамы и господа!

Требуется увеличить оригинальность работы с 25% до 80%.

Срок сдачи срочно!! утро 06.12.2013 до 10.00

Тема: Договор купли-продажи жилого помещения

при увеличении оригинальности текст работы не должен менять смысла так как это дипломная работа!!!!

Диплом вышлю!

Жду ваших предложений!

11 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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