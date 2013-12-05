Машины и оборудование нефтегазопровода

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Тема Влияние вязкости нефти на характеристику магистрального центробежного насоса

Работу выполнить согласно листу задания. Обязательно включить описание

магистрального насоса и принципы его работы

Исходные данные взять из файла «Паспорт»

Данных, которых не хватает можно взять из файла «Дополнительные данные»

Также имеются образцы чертежей

Оформить строго по методичке – преподаватель строгий

Графическая часть состоит из двух чертежей

Методичка: http://yadi.sk/d/-sCxJ5FbD3vi5

Ссылки в квадратных скобках

Чертежи форматов:А1 1 Схема насоса 2.Разрез

KOMPAS

11 лет назад
Studmir2013
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11 лет назад

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