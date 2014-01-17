Курсовая: Связи с общественностью в сфере моды.

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Завершен1 заявка110 просмотров

Задание во вложении.

Срок: 16 декабря

Стоимость: жду от вас.

11 лет назад
FeoKat
51 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$40
7 дней
Спасибо за во-время высланную работу. Она еще не проверена в ВУЗе.
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад