Отчет по практике

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Здравствуйте.

Нужно написать отчет по практике.

Тема работы: Модельный анализ и оценки использования ресурсного потенциала РЦС -1

Количество листов: 60 стр.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

От клиента: Отчет по практике на основе алгоритма. По пособию ВКР

Интересует цена - срок.

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11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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