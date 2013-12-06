Задание во вложении Стоимость жду от вас
Курсовая по экономике и отраслевым рынкам
Тема: Исследование состояния и тенденций отраслевого рынка информационных коммуникаций.
Объём: 25 стр.
С практической частью: графики по исследуемой теме и т.п.
Срок: 5-6 дней.
Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на проект, если вы согласны работать по моим условиям:
- работаю без предоплаты, оплата после готовности работы. В качестве гаранта - более 100 положительных отзывов на 3х фрилансерских сайтах;
- если у вас нет положительных отзывов, то в течение 12 часов после того, как отдал вам работу – мне нужен черновик (начала) работы;
- предпочитаю оплачивать на вебмани. Возможна оплата на яндекс.деньги, на карту Связного-банка.
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