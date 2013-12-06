Курсовая по экономике и отраслевым рынкам

Тема: Исследование состояния и тенденций отраслевого рынка информационных коммуникаций.

Объём: 25 стр.

С практической частью: графики по исследуемой теме и т.п.

Срок: 5-6 дней.

Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на проект, если вы согласны работать по моим условиям:

- работаю без предоплаты, оплата после готовности работы. В качестве гаранта - более 100 положительных отзывов на 3х фрилансерских сайтах;

- если у вас нет положительных отзывов, то в течение 12 часов после того, как отдал вам работу – мне нужен черновик (начала) работы;

- предпочитаю оплачивать на вебмани. Возможна оплата на яндекс.деньги, на карту Связного-банка.