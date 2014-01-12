Необходимо написать реферат по педагогике на тему: "Гражданское воспитание во Франции". Шрифт 12pt. Количество страниц: 5-6. Титульный лист оставить пустым. Обязательно в начале работы содержание, в конце- выводы и список использованных сайтов или литературы начиная с 2000 года. Число источников: не меньше 5. Начать с краткой (на 1 стр.) истории вопроса. Срок сдачи: 10.12.13.