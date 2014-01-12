Реферат

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Завершен7 заявок136 просмотров

Необходимо написать реферат по педагогике на тему: "Гражданское воспитание во Франции". Шрифт 12pt. Количество страниц: 5-6. Титульный лист оставить пустым. Обязательно в начале работы содержание, в конце- выводы и список использованных сайтов или литературы начиная с 2000 года. Число источников: не меньше 5. Начать с краткой (на 1 стр.) истории вопроса. Срок сдачи: 10.12.13.

11 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$10
3 дня
Спасибо, все хорошо.
Спасибо, за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад