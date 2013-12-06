Диплом по управлению персоналом

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Закрыт8 заявок139 просмотров

Тема: Совершенствование системы управления персоналом на предприятиях торговли города

Две главы диплома полностью готовы!

Необходимо написать только третью главу!!!

В третьей главе два раздела:

1. недостатки системы управления персоналом на исследуемом предприятии

2. совершенствование системы управления персоналом.

Оригинальность главы строго не менее 85%, сноски, объем работы сообщу.

Методичку жду от клиента.

Срок обсуждается!!

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11 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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