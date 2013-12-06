Необходимо написать реферат по архивоведению тема: Информационно - поисковые системы в архивах объем : 15 - 20 страниц Time News Roman, интервал 1,5 Процент ...
Диплом по управлению персоналом
Тема: Совершенствование системы управления персоналом на предприятиях торговли города
Две главы диплома полностью готовы!
Необходимо написать только третью главу!!!
В третьей главе два раздела:
1. недостатки системы управления персоналом на исследуемом предприятии
2. совершенствование системы управления персоналом.
Оригинальность главы строго не менее 85%, сноски, объем работы сообщу.
Методичку жду от клиента.
Срок обсуждается!!
Жду ваших предложений
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