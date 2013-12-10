Дипломная работа Туризм и гостеприимство Тема: "Пути развития оздоровительного туризма на КМВ" Срок – до конца января Объем стр 120 В работе теория и практика! ...
Реферат архивоведение
Необходимо написать реферат по архивоведению
тема: Информационно - поисковые системы в архивах
объем : 15 - 20 страниц
Time News Roman, интервал 1,5
Процент заимствованного текста - меньше 30%. Со ссылками на авторов
Сроки до вчера 10.12.2013 (до вторника)
Примечание:
В тексте задействовать источники и литературу.
источники нужно найти в интернете в федеральном архиве
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