Реферат архивоведение

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Закрыт3 заявки175 просмотров

Необходимо написать реферат по архивоведению

тема: Информационно - поисковые системы в архивах

объем : 15 - 20 страниц

Time News Roman, интервал 1,5

Процент заимствованного текста - меньше 30%. Со ссылками на авторов

Сроки до вчера 10.12.2013 (до вторника)

Примечание:

В тексте задействовать источники и литературу.

источники нужно найти в интернете в федеральном архиве

11 лет назад
trogvar1
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

diplomv
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
11 лет назад
$20
3 дня
Отвратительный исполнитель! Нарушает сроки исполнения и условия! После этого требует выплатить деньги за просроченную работу, которую уже выполнили другие. Если отказываете начинает шантажировать тем, что напишет в тех. поддержку и ваш аккаунт заблокируют. Да, еще и угрожает найти вас и расправиться ! Ахахахаха!!! Такой смешной тип! Не советую связываться, как исполнитель не надежный, трудно договориться, на связь не выходит, не пунктуальный, жадный! Всем советую слать его на 3 веселы буквы! Евгений, спасибо за классный отзыв и за обвинение в мошенничестве!!! Удачи - мошенник!
Заказчик мошенник. Была заказана работа. Срок выполнения в проекте стоял вечер 10.12.13. Выполненная работа была выполнена и сброшена на почту заказчику вечером 10.12.13, о чем был уведомлен заказчик здесь в личных сообщениях. Однако в течении двух дней сохранял молчание и не оплачивал работу, хотя на сайт заходил и читал сообщения. После требования оплатить работу, отказался это сделать, заявив, что нарушены сроки. И удалил заявку, чтобы исключить возможность оставить ему отрицательный отзыв. Служба поддержки восстановила заявку для возможности оставить ему отрицательный отзыв. Сейчас ведется разбирательство и возможно аккаунт будет блокирован, за мошеннические действия. НЕ СОВЕТУЮ СОТРУДНИЧАТЬ, НАГЛЫЙ, НЕГРАМОТНЫЙ МОШЕННИК. Вот что удалось выяснить пользователь Боровиков Владимир (trogvar1) http://www.weblancer.net/users/trogvar1/ и пользователь Боровиков Кирилл (chiefborowikov) http://www.weblancer.net/users/chiefborowikov/ один и тот же человек. Он опубликовал два одинаковых проекта под разными аккаунтами http://www.weblancer.net/projects/561762.html http://www.weblancer.net/projects/561552.html Они идентичны. И получается что он по одному проекту оплатил, а по другому нет - потому что одна и та же работа. Да еще и оставил мне за не оплаченную работу отрицательный отзыв. На лицо нарушение правил - множественная регистрация и дублирование одного и того же проекта. ПРОШУ АДМИНИСТРАЦИЮ заблокировать данного пользователя и удалить незаслуженный отрицательный отзыв оставленный мне. ОДИН АККАУНТ ИЗ ДВУХ УЖЕ БЛОКИРОВАН. ОЧЕВИДНО У ЭТОГО МОШЕННИКА ИХ ЗДЕСЬ МНОГО БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ. ВОТ ПЕРЕПИСКА Суббота, 7 декабря 2013, 20:39 +04:00 от Borovikov Vova < [email protected]>: Добрый вечер, Евгений! Я вам пишу по поводу курсовой по архивоведению. Вы откликнулись на ее на веблансере. Вам еще интереса эта работа? 07.12.2013, 22:08, «diplomv» < [email protected]>: да Суббота, 7 декабря 2013, 23:15 +04:00 от Borovikov Vova [email protected]: Как я понял вы напишите ее, покажите скриншоты, потом я оплачу и пришлете работу? Я все правильно понял? Если да, то напишите когда примерно она будет готова? 08.12.2013, 01:07, «diplomv» < [email protected]>: 1–2 дня От кого: Borovikov Vova < [email protected]> Кому: diplomv < [email protected]> 8 декабря, 11:22 Хорошо, тогда договорились буду ждать от вас письма со скринами. trogvar1 | сегодня в 14:12 В ПРОЕКТЕ УКАЗАН СРОК СДАЧИ Сроки до вчера 10.12.2013 (до вторника) РАБОТА СДАНА 10.12.13 В 21.00 СРОКИ СОБЛЮДЕНЫ, УСЛОВИЯ ЗАКАЗА ТОЖЕ. НАГЛЫЙ МОШЕННИК. НЕСКОЛЬКИМИ АККАУНТАМИ ПУБЛИКУЕТ ОДИН И ТОТ ЖЕ ПРОЕКТ И ОТДАЕТ ЕГО НА ИСПОЛНЕНИЕ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.

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diplomv
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
11 лет назад