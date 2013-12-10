Реферат архивоведение

Отвратительный исполнитель! Нарушает сроки исполнения и условия! После этого требует выплатить деньги за просроченную работу, которую уже выполнили другие. Если отказываете начинает шантажировать тем, что напишет в тех. поддержку и ваш аккаунт заблокируют. Да, еще и угрожает найти вас и расправиться ! Ахахахаха!!! Такой смешной тип! Не советую связываться, как исполнитель не надежный, трудно договориться, на связь не выходит, не пунктуальный, жадный! Всем советую слать его на 3 веселы буквы! Евгений, спасибо за классный отзыв и за обвинение в мошенничестве!!! Удачи - мошенник!