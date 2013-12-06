Дипломная туризм

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Дипломная работа

Туризм и гостеприимство

Тема: "Пути развития оздоровительного туризма на КМВ"

Срок – до конца января

Объем стр 120

В работе теория и практика!

ОБЯЗАТЕЛЬНО использование материалов книги «Пути развития оздоровительного туризма в Российской Федерации как эффективного средства повышения качества жизни» авторы Байназаров Ю К, Дрогов И А, Житенёв С.Ю, Новиков В С, Путрик Ю С, Соловьев А П

Издательство Индрик, Москва, 2013

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11 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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