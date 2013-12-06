Тема: Исследование состояния и тенденций отраслевого рынка информационных коммуникаций. Объём: 25 стр. С практической частью: графики по исследуемой теме и т.п. Срок: 5-6 дней. Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на ...
Дипломная туризм
Дипломная работа
Туризм и гостеприимство
Тема: "Пути развития оздоровительного туризма на КМВ"
Срок – до конца января
Объем стр 120
В работе теория и практика!
ОБЯЗАТЕЛЬНО использование материалов книги «Пути развития оздоровительного туризма в Российской Федерации как эффективного средства повышения качества жизни» авторы Байназаров Ю К, Дрогов И А, Житенёв С.Ю, Новиков В С, Путрик Ю С, Соловьев А П
Издательство Индрик, Москва, 2013
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