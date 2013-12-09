Курсовая по экономической географии транспорта

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Закрыт1 заявка76 просмотров

Предмет: Регионалистика (экономическая география транспорта)

Тема: Дальневосточный район

Тип: kurs2

Объем: 25 листов

Срок: 09.12.2013

Пожелания:

Делать по методичке, исключая Разделы IV и V

11 лет назад
berqt
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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