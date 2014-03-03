Нужно выполнить курсовую работу по экономике. 3 главы, 35 страниц, 14 шрифт. Теория + статистика + анализ. Без расчетов. Работа срочная.
Ищем авторов по техническим специальностям
Добрый день
Компания na5ku.com.ua приглашает к сотрудничеству авторов по техническим дисциплинам.
В заявке оставляйте контактные данные (желательно скайп), ваши расценки, а так же СПИСОК ДИСЦИПЛИН, по которым можете выполнять работы.
Оплата сдельная по каждой работы, оговаривается.
Важнейшими требованиями являются соблюдение сроков и адекватность.
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