Диплом финансы

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Завершен3 заявки85 просмотров

объем 85+ приложение

антиплагиат 75%

план требует согласования

методичка во вложении

сдача по главам до 25.12

оплата в рублях по курсу 1 уе=30 рублей

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

LanaDallas
Светлана 
41 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$200
35 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

LanaDallas
Светлана 
41 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад