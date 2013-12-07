2 курсовые по экономике

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нужны 2 курсовые работы.

Макроэкономика

тема "Модели экономического роста"

25-30 страниц через 1.5 интервала объем шрифта 14пт

Теория организации

тема " Теория самоуправления"

так же 25-30 страниц через 1.5 интервала объем шрифта 14

во второй курсовой хотелось бы увидеть обязательно введение и заключение так же как теория самоуправления связанна с теорией организации и организац, без предоплат.Схема оплаты-высылаете часть или фрагменты готовой работы,оплачиваем всю стоимость и высылаете остатки.

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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Нет заявок фрилансеров