2 курсовые по экономике

нужны 2 курсовые работы.

Макроэкономика

тема "Модели экономического роста"

25-30 страниц через 1.5 интервала объем шрифта 14пт

Теория организации

тема " Теория самоуправления"

так же 25-30 страниц через 1.5 интервала объем шрифта 14

во второй курсовой хотелось бы увидеть обязательно введение и заключение так же как теория самоуправления связанна с теорией организации и организац, без предоплат.Схема оплаты-высылаете часть или фрагменты готовой работы,оплачиваем всю стоимость и высылаете остатки.