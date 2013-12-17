Реферат по праву

$20
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Завершен7 заявок126 просмотров

тема любая на выбор

антиплагиат 70%

объем текстовой части около 18 страниц

срок 11.12

600 р.

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$20
5 дней
Все отлично, как обычно. +10 баллов
Елена - один из тех заказчиков, которые четко знают, чего хотят и уважают труд исполнителей. Спасибо!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад