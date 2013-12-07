Курсовая по экономике

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дисциплина-Бюджет РФ, тема-анализ формирования и функционирования консолидированного бюджета.(проанализировать за 3 года),Объем 20-25 страниц

Нумерация страниц- нижний левый угол

Во введении: цель, задачи, предмет и объект исследования

Работа состоит из 3 глав и подпунктов. 1. Общая теория 2. Практика применения 3. Анализ

Сноски

Список использованных источников и литературы - 15-20

Приложение без нумерации.

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11 лет назад
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Вячеслав 
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