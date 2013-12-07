Нужно выполнить курсовую работу по экономике. 3 главы, 35 страниц, 14 шрифт. Теория + статистика + анализ. Без расчетов. Работа срочная.
Курсовая по экономике
дисциплина-Бюджет РФ, тема-анализ формирования и функционирования консолидированного бюджета.(проанализировать за 3 года),Объем 20-25 страниц
Нумерация страниц- нижний левый угол
Во введении: цель, задачи, предмет и объект исследования
Работа состоит из 3 глав и подпунктов. 1. Общая теория 2. Практика применения 3. Анализ
Сноски
Список использованных источников и литературы - 15-20
Приложение без нумерации.
Плагиат - 30%
Ваш срок?цена?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день Компания na5ku.com.ua приглашает к сотрудничеству авторов по техническим дисциплинам. В заявке оставляйте контактные данные (желательно скайп), ваши расценки, а так же СПИСОК ДИСЦИПЛИН, по которым можете выполнять работы. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы19 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день Компания na5ku.com.ua приглашает к сотрудничеству авторов по юридическим дисциплинам. В заявке оставляйте контактные данные (желательно скайп) и ваши расценки. Оплата сдельная по каждой работы, оговаривается. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы17 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужны: курсовая по дисциплине "Управление электроприводами транспортных средств". курсовая: вариант №6 методички по работам в архиве.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
тема любая на выбор антиплагиат 70% объем текстовой части около 18 страниц срок 11.12 600 р.Завершен11 лет назад
- $160
Факультет: строительство Предмет, дисциплина: архитектура гражданский и промышленных зданий Тема работы: проект промышленного здания Тип работы: Курсовой проект Содержание: Теория+практика Объем работы: 35л ...Завершен11 лет назад
- $95
Выполнить курсовую по приложенному заданию Срок 5 днейРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт11 лет назад
объем 85+ приложение антиплагиат 75% план требует согласования методичка во вложении сдача по главам до 25.12 оплата в рублях по курсу 1 уе=30 рублейЗавершен11 лет назад
- $50
все требования во вложении объем текстовой части 25-27 страниц анти 70% срок 10.12 вечер оплата в рубляхРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Предмет: Регионалистика (экономическая география транспорта) Тема: Дальневосточный район Тип: kurs2 Объем: 25 листов Срок: 09.12.2013 Пожелания: Делать по методичке, исключая Разделы IV и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад