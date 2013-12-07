Нужно выполнить курсовую работу по экономике. 3 главы, 35 страниц, 14 шрифт. Теория + статистика + анализ. Без расчетов. Работа срочная.
Диплом: Связь с общественностью.
Здравствуйте.
Нужно написать диплом.
Тема: Социальная ответственность бизнеса.
Объем: 60 стр.
Цена 5000р.
Срок 8-10 дней.
Уникальность от 75% по системе антиплагиат.
От клиента: Практическая часть должна быть на примере лингвистического центра, малый бизнес и разработана концепция.
К диплому нужно: план,презентация,доклад.
Ждем ваших заявок.
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