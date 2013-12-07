Диплом: Связь с общественностью.

$165
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Закрыт2 заявки99 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Социальная ответственность бизнеса.

Объем: 60 стр.

Цена 5000р.

Срок 8-10 дней.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

От клиента: Практическая часть должна быть на примере лингвистического центра, малый бизнес и разработана концепция.

К диплому нужно: план,презентация,доклад.

Ждем ваших заявок.

11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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