Написать работу по социологии

$55
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Закрыт3 заявки140 просмотров

Необходимо написать работу по исследованию по методике и методологии социологического исследования

Тема:“Популярность игровых устройств среди молодежи 16–20 лет»

Объект: молодежь (16–20 лет)

Предмет: заинтересованная молодежь

Задачи:

1)возможность приобретения игровых устройств

2)количество имеющихся игровых устройств

3)наиболее популярные игровые устройства среди молодежи

4)контролируют ли родители время припровождения с игровыми устройствами, доступ к ним

Тему в процессе задачи можно подкорректировать.

На счёт понятий — на свой взгляд

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11 лет назад
chiefborowikov
Кирилл 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
7 дней

Заявки фрилансеров

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад