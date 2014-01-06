Диплом: Трудовое право.

$165
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Завершен4 заявки98 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Источники Трудового права: понятия и классификация.

Объем: 60-62 стр.

Цена 5000р.

Срок 8-10 дней.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

От клиента: Источники литературы 2012-2013 г.г., обязательно электрон. ресурсы и оч. прошу точное соответствие по методическим рекомендацием по оформлению

К диплому нужно: презентация,доклад и план

Ждем ваших заявок

11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$165
10 дней
И в новом году Григорий нас радует. Как всегда великолепно
Благодарен компании Cheldip74 и её генеральному директору Дмитрию Онорину за профессионализм. Спасибо за предоставленную возможность поработать. Рекомендую

Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад