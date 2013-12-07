Диплом по браку

Тема: Правовые последствия брака в гражданском и семейном кодексе

Срок сдачи клиенту: 08.12.2013 вечер до 19.00 - Срок сдачи работы обсуждаем!!!

Все файлы прилагаю!!!

Пишет клиент:

Мои предложения по ходу доработки данной работы:

1 этап - дорабатываем замечания научного и отправляем ему на проверку для дальнейшей корректировки

2 в это время работаем над поднятием плагиата, чтобы к вечеру 8.12. управится.

Пишет научный руководитель студенту:

Здравствуйте,Светлана!

Посмотрел вашу работу. Честно говоря у меня достаточно много замечаний и претензий к вашей работе. Они во вложенном файле. Начинайте читать именно с него, тогда наверно станет понятен смысл других вложенных файлов! Если что-то будет непонятно можно звонить или писать на электронку.

ПОКА ЧИТАЛ ВАШУ РАБОТУ КОЕ-ЧТО В НЕЙ ИСПРАВИЛ, ПОЭТОМУ ПРИ ДОРАБОТКЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИМЕННО ТОТ ВАРИАНТ КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ВО ВЛОЖЕННОМ ФАЙЛЕ! (ВКР ПРУСОВА 6 декабря).

Как только исправите указанные недостатки отправьте работу мне еще раз, чтобы я ее посмотрел

Кого заинтересует сам диплом вышлю!!!

Жду ваших предложений!