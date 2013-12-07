Необходимо написать работу по исследованию по методике и методологии социологического исследования Тема:“Популярность игровых устройств среди молодежи 16–20 лет» Объект: молодежь (16–20 лет) Предмет: заинтересованная молодежь Задачи: 1)возможность приобретения ...
Диплом по браку
Тема: Правовые последствия брака в гражданском и семейном кодексе
Срок сдачи клиенту: 08.12.2013 вечер до 19.00 - Срок сдачи работы обсуждаем!!!
Все файлы прилагаю!!!
Пишет клиент:
Мои предложения по ходу доработки данной работы:
1 этап - дорабатываем замечания научного и отправляем ему на проверку для дальнейшей корректировки
2 в это время работаем над поднятием плагиата, чтобы к вечеру 8.12. управится.
Пишет научный руководитель студенту:
Здравствуйте,Светлана!
Посмотрел вашу работу. Честно говоря у меня достаточно много замечаний и претензий к вашей работе. Они во вложенном файле. Начинайте читать именно с него, тогда наверно станет понятен смысл других вложенных файлов! Если что-то будет непонятно можно звонить или писать на электронку.
ПОКА ЧИТАЛ ВАШУ РАБОТУ КОЕ-ЧТО В НЕЙ ИСПРАВИЛ, ПОЭТОМУ ПРИ ДОРАБОТКЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИМЕННО ТОТ ВАРИАНТ КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ВО ВЛОЖЕННОМ ФАЙЛЕ! (ВКР ПРУСОВА 6 декабря).
Как только исправите указанные недостатки отправьте работу мне еще раз, чтобы я ее посмотрел
Кого заинтересует сам диплом вышлю!!!
Жду ваших предложений!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $55Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $165
Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Источники Трудового права: понятия и классификация. Объем: 60-62 стр. Цена 5000р. Срок 8-10 дней. ...Завершен11 лет назад
- $165
Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Социальная ответственность бизнеса. Объем: 60 стр. Цена 5000р. Срок 8-10 дней. Уникальность ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
нужны 2 курсовые работы. Макроэкономика тема "Модели экономического роста" 25-30 страниц через 1.5 интервала объем шрифта 14пт Теория организации тема " Теория самоуправления" так же 25-30 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт11 лет назад
дисциплина-Бюджет РФ, тема-анализ формирования и функционирования консолидированного бюджета.(проанализировать за 3 года),Объем 20-25 страниц Нумерация страниц- нижний левый угол Во введении: цель, задачи, предмет и объект исследования Работа состоит из 3 глав и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
тема любая на выбор антиплагиат 70% объем текстовой части около 18 страниц срок 11.12 600 р.Завершен11 лет назад
- $160
Факультет: строительство Предмет, дисциплина: архитектура гражданский и промышленных зданий Тема работы: проект промышленного здания Тип работы: Курсовой проект Содержание: Теория+практика Объем работы: 35л ...Завершен11 лет назад
- $95
Выполнить курсовую по приложенному заданию Срок 5 днейРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт11 лет назад
объем 85+ приложение антиплагиат 75% план требует согласования методичка во вложении сдача по главам до 25.12 оплата в рублях по курсу 1 уе=30 рублейЗавершен11 лет назад
- $50
все требования во вложении объем текстовой части 25-27 страниц анти 70% срок 10.12 вечер оплата в рубляхРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт11 лет назад