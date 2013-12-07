Курсовая по микроэкономике

Тема по микроэкономике звучит так: необходимость государственного регулирования использования природных ресурсов.

Курсовая проверяется на антиплагиат. 70-80% должны быть оригинальны.

Цитаты не более 4-х строк (возможно 6).

Приложения не входят в количество страниц.

Объем основной части 25-28 страниц. 2-3 главы. Выводы в конце каждой главы. Ну и литература. В каждой главе предпараграфы, но не более 3 предпараграфов. Заключение на 1-2 страницы.