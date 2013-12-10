Реферат по архивоведению

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка208 просмотров

Необходимо написать реферат по архивоведении

Тема: Информационно - поисковые системы в архивах

Объем: 15 - 20 страниц

Задействовать источники и литература, найти их в федеральном архиве

Сроки до вечера 10.12.2013 (вторник)

Процент заимствованного текста - менее 30%

Жду Ваших предложений!

11 лет назад
chiefborowikov
Кирилл 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Illirika
Марина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$25
2 дня
С Мариной, очень приятно работать. Это именно тот случай, когда все выполнено на высшем уровне и раньше оговоренного срока. Марина - идеальный исполнитель! Всем рекомендую! Марина, спасибо за отличную работу!
Заказчик предъявляет чёткие и понятные требования к работе. Оплата своевременная. Сотрудничеством довольна на все 100%.

Заявки фрилансеров

Illirika
Марина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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