Курсовая по педагогике

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Закрыт3 заявки117 просмотров

Курсовая по педагогике.тема-Изучение произведения на уроках чтения в 4 классе на примере басни (басня крылова мартышка и очки) предмет: развитие речи.30 стр.

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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