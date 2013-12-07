Курсовая: Туризм

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка48 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: Специфика поведения турагентства на рынке научного туризма

Объем: 50-55 стр.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

Срок: Готовая курсовая нужна 15 декабря 2013 года.

Интересует цена.

Ждем ваших заявок.

11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров