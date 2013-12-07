Здравствуйте! Необходимо написать аналитическую часть диплома по теме: "Совершенствование подготовки взрослого населения на базе учреждений среднего профессионального образования". Нужно разработать 3 мероприятия и рассчитать их социально-экономическую эффективность. Объем до 30 страниц. Имеется методичка, план, ...
Курсовая: Туризм
Здравствуйте.
Нужно написать курсовую.
Тема: Специфика поведения турагентства на рынке научного туризма
Объем: 50-55 стр.
Уникальность от 75% по системе антиплагиат.
Срок: Готовая курсовая нужна 15 декабря 2013 года.
Интересует цена.
Ждем ваших заявок.
Заявки фрилансеров
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