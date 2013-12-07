Диплом. Государственное и муниципальное управление

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Здравствуйте!

Необходимо написать аналитическую часть диплома по теме: "Совершенствование подготовки взрослого населения на базе учреждений среднего профессионального образования". Нужно разработать 3 мероприятия и рассчитать их социально-экономическую эффективность. Объем до 30 страниц. Имеется методичка, план, аналитическая часть.

11 лет назад
IreneO
Ирина 
34 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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