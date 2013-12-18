Курсовая: Административное право

$50
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Завершен1 заявка117 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: Административная ответственность должностных лиц.

Объем: 40-45 стр.

Срок: Готовая работа нужна 12 декабря.

Цена 1500р.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

От клиента: шрифт 14 TNR, интервал полуторный, сноски сплошные

Ждем ваших заявок.

11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Как всегда великолепно! Советуем Григория,как надежного автора!
Великолепные проекты, качественная организация труда и высокие гонорары. Высказываю свою благодарность за сотрудничество всем менеджерам, генеральному директору Дмитрию Онорину и, в целом, компании Cheldip74. Рекомендую всем

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bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад