Компьютерная графика

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок74 просмотра

Курсовой. Использование векторной и растровой графики при разработке афиши интернет-кафе

Объем работы не больше 35 листов. Афишу делать в Photoshop и CorelDRAW, делать скрины и описывать шаги работы. Придумать название интернет - кафе, и все описать по содержанию.

CorelDRAW
11 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров