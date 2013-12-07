Компьютерная графика

Курсовой. Использование векторной и растровой графики при разработке афиши интернет-кафе

Объем работы не больше 35 листов. Афишу делать в Photoshop и CorelDRAW, делать скрины и описывать шаги работы. Придумать название интернет - кафе, и все описать по содержанию.