Курсовая педагогика

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Закрыт2 заявки86 просмотров

курсовая по методике преподавания

Объем 30 страниц+ литра+приложения

АП строго не ниже 75%

Срок 15.12

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров