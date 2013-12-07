Курсовой. Использование векторной и растровой графики при разработке афиши интернет-кафе Объем работы не больше 35 листов. Афишу делать в Photoshop и CorelDRAW, делать скрины и описывать шаги работы. Придумать название интернет - кафе, ...
Курсовая педагогика
курсовая по методике преподавания
Объем 30 страниц+ литра+приложения
АП строго не ниже 75%
Срок 15.12
Заявки фрилансеров
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