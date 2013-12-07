Требуется написать новый диплом, либо продолжить начатый мной: «Разработка программно-инструментального комплекса для управления деятельностью вендингового предприятия» Сроки сильно ограничены. Пишите сроки и цену.
Реферат по педагогике
Реферат по педагогике. Объем 10 стр., 14 шрифт. С ссылками и литературой. Работа очень срочная.
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