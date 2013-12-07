Реферат по педагогике

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Реферат по педагогике. Объем 10 стр., 14 шрифт. С ссылками и литературой. Работа очень срочная.

11 лет назад
ylunu
Юлия 
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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