Курсовая по конституционному праву

$45
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Завершен3 заявки146 просмотров

Факультет: Юридический

Предмет, дисциплина: Конституционное право

Тема работы: Конституционно-правовые гарантии Президента РФ прекратившему исполнения своих служебных полномочий

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 15 листов

Срок выполнения: 13 декабря

Это должна получится исследовательская работа, так же в сравнении с США, Франции,Ирана.

Список литературы должен совпадать на 100%.

Антиплагиат от 70%

11 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$45
4 дня
Спасибо за работу!
Елена, Вам спасибо!

Заявки фрилансеров

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад