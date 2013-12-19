Вид работы: Магистерская Предмет: Tpaнcпopтная лoгиcтика Тема работы: "Пoвышeние кaчecтвa лoгиcтичecкoго cepвиca в cвязи с зaпycком Meждyнapoдного центра пpигpaничного coтpyдничecтва "Xopгос" и возpoждением "Шeлкoвoго пyти". Формулировка темы еще может меняться, ...
Курсовая по конституционному праву
Факультет: Юридический
Предмет, дисциплина: Конституционное право
Тема работы: Конституционно-правовые гарантии Президента РФ прекратившему исполнения своих служебных полномочий
Тип работы: Курсовая
Содержание: Теория
Объем работы: 15 листов
Срок выполнения: 13 декабря
Это должна получится исследовательская работа, так же в сравнении с США, Франции,Ирана.
Список литературы должен совпадать на 100%.
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