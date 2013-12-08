Курсовая

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Тема "реализация метода статистического криптоанализа кодированого текста".

Объем 15-20 стр. Оригинальность не нужна.

Необходимо написать к курсовой самую простую программу.

Цена? Срок?

11 лет назад
tatyana_od
32 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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