Срок: 7 дней

Предмет: Теория менеджмента

Тема: Особенности развития и историческое значение американского, японского, европейского менеджмента.

Тип работы: Курсовая работа

Кол-во страниц: 30-35

Шрифт: 14 pt

Дополнительная информация: 1. Курсовая работа состоит из двух глав: теоретической и практической. В теоретической главе должны быть достаточно лаконично отражены все аспекты выбранной темы, в практической – представлен пример организации (любая сфера деятельности).

2. Во второй – практической главе, обязательными требованиями являются: краткое описание организации (пример конкретного предприятия, или со свей работы или знакомых), формулировка миссии, целей, изображена структура организации (чертеж организационной структуры) и выбран тип структуры. Далее на примере данной организации должна быть разобрана выбранная тема.

Дать рекомендации и предложения по усовершенствованию.

в заключении выводы на основе 2 главы.