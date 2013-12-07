Тема: Сестринская деятельность при заболеваниях. Нужна только часть работы по плану. Объём: 10 стр. Срок: 1 день. Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на проект, если вы согласны работать по моим ...
Курсовая работа
Срок: 7 дней
Предмет: Теория менеджмента
Тема: Особенности развития и историческое значение американского, японского, европейского менеджмента.
Тип работы: Курсовая работа
Кол-во страниц: 30-35
Шрифт: 14 pt
Дополнительная информация: 1. Курсовая работа состоит из двух глав: теоретической и практической. В теоретической главе должны быть достаточно лаконично отражены все аспекты выбранной темы, в практической – представлен пример организации (любая сфера деятельности).
2. Во второй – практической главе, обязательными требованиями являются: краткое описание организации (пример конкретного предприятия, или со свей работы или знакомых), формулировка миссии, целей, изображена структура организации (чертеж организационной структуры) и выбран тип структуры. Далее на примере данной организации должна быть разобрана выбранная тема.
Дать рекомендации и предложения по усовершенствованию.
в заключении выводы на основе 2 главы.
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