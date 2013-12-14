Курсовая по теплотехнике (5831)

Тема: проект тунельной печи для обжига высокоглиноземистого кирпича

Объем - 25 стр.

Срок - 14.12.13

ВВедение (материалы для обжига, тип печи, топливо краткий рассказ)

> 2 Подробно про существующие печи

> 3 Топливо (все виды, подробно про каждый (жидкий, твердый газообразный и сравнение их)

> 4 Лист с заданием

> 5 расчетная часть ( габариты печи, расчет топлива, составление теплового баланса)

> 6 выводы (параметры и габариты печи, расход топлива, сжигание топлива, расход воздуха, продуктов горения, сравнение печи с эталоном)

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> Чертежи на 2 на А3

> 1. Схема газовоздушных потоков привязанных к одному из видов печей

> 2. Разрез поперечный по зоне обжига с показанием песочного затвора

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> Задание: проект тунельной печи для обжига высокоглиноземистого кирпича

> 1. Производительность по сухому сырью 46000 т/год

> 2. отходы 10%

> 3. топливо мазут

> 4. содержание глины в сухой массе необожженного вещества Г=15%

> 5. содержание AL2O3 d ukbyt 35% ППП=12%

> 6. начальная влажность сырья Wн=1,05%

> 7. температурный режим обжига 20-1100 - 25 часов; 1100-1490 - 48 часов; 1490 - 2 часа; 1490-75 - 25 часов Градусы Цельсия

> 8. коэффициент избытка воздуха в отходящих газах 4,6

> 9. температура отходящих газов 290 градусов по цельсию

> 10. плотность осадки 0,75 т/м3

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Имеются методические указания по некоторым расчетам, если необходимо автору будет смогу прислать