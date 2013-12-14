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Курсовая по теплотехнике (5831)
Тема: проект тунельной печи для обжига высокоглиноземистого кирпича
Объем - 25 стр.
Срок - 14.12.13
ВВедение (материалы для обжига, тип печи, топливо краткий рассказ)
> 2 Подробно про существующие печи
> 3 Топливо (все виды, подробно про каждый (жидкий, твердый газообразный и сравнение их)
> 4 Лист с заданием
> 5 расчетная часть ( габариты печи, расчет топлива, составление теплового баланса)
> 6 выводы (параметры и габариты печи, расход топлива, сжигание топлива, расход воздуха, продуктов горения, сравнение печи с эталоном)
>
> Чертежи на 2 на А3
> 1. Схема газовоздушных потоков привязанных к одному из видов печей
> 2. Разрез поперечный по зоне обжига с показанием песочного затвора
>
>
> Задание: проект тунельной печи для обжига высокоглиноземистого кирпича
> 1. Производительность по сухому сырью 46000 т/год
> 2. отходы 10%
> 3. топливо мазут
> 4. содержание глины в сухой массе необожженного вещества Г=15%
> 5. содержание AL2O3 d ukbyt 35% ППП=12%
> 6. начальная влажность сырья Wн=1,05%
> 7. температурный режим обжига 20-1100 - 25 часов; 1100-1490 - 48 часов; 1490 - 2 часа; 1490-75 - 25 часов Градусы Цельсия
> 8. коэффициент избытка воздуха в отходящих газах 4,6
> 9. температура отходящих газов 290 градусов по цельсию
> 10. плотность осадки 0,75 т/м3
>
Имеются методические указания по некоторым расчетам, если необходимо автору будет смогу прислать
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