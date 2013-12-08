Подготовить слайды

Необходимо сделать 35-40 несложных слайдов.

текст для слайдов будет предоставлен.

рисовать руками ничего не надо.

В предложениях указывайте:

1. стоимость и сроки

2. Skype или почта для связи

Пожалуйста, в личку только вопросы, предложения только в рамках ответов на проект.

В приват желательно не писать-отвечу не всем.

PS. Предложения других пользователей скрыты.

P.P.S Большая просьба не пишите «Сделаю, обращайтесь», достаточно указать цену.