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Реферат по логике
Необходимо написать реферат по логике на тему "Гипотеза и судебная версия", в котором нужно будет проанализировать детективное произведение(шаблон в прикрепленных файлах). Делать в строгом соответствии с шаблоном,со всеми формулами,указанными там. Детектив обязательно должен быть 2012-2013 года выпуска.
Бюджет: 500 рублей.
Срок: До вечера четверга.
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