Уважаемые специалисты, нужен в короткие сроки отчет по практике по менеджменту организации на примере магазина хозяйственных товаров. Отчет состоит из двух частей: общего задания и индивидуального задания. Вся дополнительная информация об отчете (методичка, информация о предприятии во вложении). Шапку сделаю сама. Срок выполнения работы – до 13.12.2013. Цена вашей работы – 1500 рублей. Оплата на Ваш электронный кошелек (желательно) или на ваш выбор. Объем работы – две части по 15 – 20 страниц каждая.