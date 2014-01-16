Сделать доклад 5 - 8 страниц

Необходимо сделать доклад по одной из перечисленных статей ( см. ниже).

Объем 5 - 8 страниц, шрифт Time News Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,5

Сроки до 23:00 11.12.2013 (до завтрашнего вечера)

В докладе должен быть АНАЛИЗ, а не пересказ статьи. Анализ-это структура статьи, основные выводы, к которым пришел автор, какие аргументы он использовал. про автора тоже нужно указать

Процент АП - менее 30

Список статей:

1) Апрыщенко В.Ю. Власть символов или символы власти Шотландии в первой половине XIX века // Диалог со временем. 2008. Вып. 25/1. С. 181-204.

2) Бакус Г.В. Физиология сверхъестественного: природа демонов и ее репрезентация // Диалог со временем. 2013. Вып. 42. С. 115-127.

3) Дэвис, Натали Земон. Духи предков, родственники и потомки: некоторые черты семейной жизни во Франции начала Нового времени // THESIS. 1994. Вып. 6. С. 201-241 (http://igiti.hse.ru/data/368/313/1234/6_3_2Davi.pdf).

4) Иванова Ю.В. Сознание времени в гуманистической культуре Ренессанса: между авторитетом времени и суверенностью настоящего // Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2010. С. 203-225.

5) Мироненко-Маренкова И.К. Как можно разочароваться в святом: из истории становления культа Бенуа-Жозефа Лабра // Диалог со временем. 2009. Вып. 26. С. 5-37.

6) Мягкова Е.М. Событие, образ, символ: Вандея в представлениях французов XIX столетия // Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2010. С. 797-812.

Новоселов В.Р. Дуэльный кодекс: теория и практика дуэли во Франции XVI века // Одиссей – 2001. М., 2001. С. 216-233.

7) Осипьянц П.И. Принципы и ценностные ориентиры политической культуры новых вигов на рубеже XVIII и XIX вв. // Диалог со временем. 2004. Вып. 13. С. 286-303.

8) Соломеин А.Ю. Аксиология войны во французском Просвещении // Диалог со временем. 2009. Вып. 29. С. 28-41.

Федин А.В. «Дорогами, полными крестов…»: иезуитское миссионерское мученичество в XVII в. // Диалог со временем. 2012. Вып. 40. С. 173-201.

9) Федоров С.Е. От Аристотеля до Монтескье: семантика значений понятия «аристократия» в раннестюартовской Англии // Диалог со временем. 2004. Вып. 13. С. 122-137.

10) Хаванова О.В. Карьерные стратегии в монархии Габсбургов второй половины XVIII в. в зеркале обращений на высочайшее имя // Одиссей – 2008. М., 2008. С. 230-250. (http://odysseus.msk.ru/numbers/?year=2008&id=163).

11) Чудинов А.В. «Игра в слова», или Французская революция в восприятии юной провинциалки // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2004. М., 2005. С. 293-327.

12) Шлюмбом Ю. Детство в Германии: проблемы социализации и воспитания в 1700–1850 гг. // Адам и Ева. Вып. 5. М., 2003. С. 103-120.