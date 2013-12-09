Диплом на с++ для программиста – математика

Интересная задача для талантливого матемамика-программиста..

Нужно сделать дипломную работу:

Создать программу на языке программирования C++, рассчитывающую оптимальную по времени перелета траекторию космического аппарата с солнечным парусом от Земли к Меркурию с гравитационным маневром у Венеры.

Главное программа,а не объем.

Оформить по ГОСТу Высылать работу по частям Файлы прикреплены.

Заплатить могу 7-8тыс, частями по мере выполнения. срок до 20,12,13

Очень надеюсь что найдется человек, способный это сделать..

ссылка на все файлы: http://my-files.ru/n8s0.tr.rar