Диплом на с++ для программиста – математика

$250
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Закрыт1 заявка130 просмотров

Интересная задача для талантливого матемамика-программиста..

Нужно сделать дипломную работу:

Создать программу на языке программирования C++, рассчитывающую оптимальную по времени перелета траекторию космического аппарата с солнечным парусом от Земли к Меркурию с гравитационным маневром у Венеры.

Главное программа,а не объем.

Оформить по ГОСТу Высылать работу по частям Файлы прикреплены.

Заплатить могу 7-8тыс, частями по мере выполнения. срок до 20,12,13

Очень надеюсь что найдется человек, способный это сделать..

ссылка на все файлы: http://my-files.ru/n8s0.tr.rar

11 лет назад
absolut2014
Александр 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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