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Диплом на с++ для программиста – математика
Интересная задача для талантливого матемамика-программиста..
Нужно сделать дипломную работу:
Создать программу на языке программирования C++, рассчитывающую оптимальную по времени перелета траекторию космического аппарата с солнечным парусом от Земли к Меркурию с гравитационным маневром у Венеры.
Главное программа,а не объем.
Оформить по ГОСТу Высылать работу по частям Файлы прикреплены.
Заплатить могу 7-8тыс, частями по мере выполнения. срок до 20,12,13
Очень надеюсь что найдется человек, способный это сделать..
ссылка на все файлы: http://my-files.ru/n8s0.tr.rar
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