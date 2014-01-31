Курсовая по самооценке

Тема: особенности самооценки в юношеском возрасте

Введение и оглавление уже есть:

1. Самооценка личности в юношеском возрасте.

1.1 Феномен самооценки в психологии

1.2. Психологические особенности личности в юношеском возрасте

1.3 особенности самооценки в юношеском возрасте

2. изучение особенностей самооценки в юношеском возрасте

2.1 обоснование и процедура исследования

2.2 анализ и интерпретация результатов исследования

2.3 выявление особенностей самооц. в юнош.возрасте

Работу писать по главам, на каждую главу 3 дня, высылать при написании.

методики я проведу на 30 людях, нужно будет их интерпретировать и использовать.

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