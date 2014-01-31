Курсовая по самооценке

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Завершен4 заявки127 просмотров

Тема: особенности самооценки в юношеском возрасте

Введение и оглавление уже есть:

1. Самооценка личности в юношеском возрасте.

1.1 Феномен самооценки в психологии

1.2. Психологические особенности личности в юношеском возрасте

1.3 особенности самооценки в юношеском возрасте

2. изучение особенностей самооценки в юношеском возрасте

2.1 обоснование и процедура исследования

2.2 анализ и интерпретация результатов исследования

2.3 выявление особенностей самооц. в юнош.возрасте

Работу писать по главам, на каждую главу 3 дня, высылать при написании.

методики я проведу на 30 людях, нужно будет их интерпретировать и использовать.

Антиплагиат от 70%

11 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$45
9 дней
Спасибо за отличную работу!
Елена – один из тех заказчиков, который четко знает, что хочет получить на выходе проекта и всячески помогает исполнителю в процессе работы.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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