Диплом финансовый менеджмент

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт6 заявок149 просмотров

Объем 80 страниц+приложения

Диплом с докладом и рецензией

антиплагиат не ниже 75%

отчетность будет позже

план согласован

сдача по главам до 1 февраля

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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