Диплом финансовый менеджмент

Необходимо написать реферат по логике на тему "Гипотеза и судебная версия", в котором нужно будет проанализировать детективное произведение(шаблон в прикрепленных файлах). Делать в строгом соответствии с шаблоном,со всеми формулами,указанными там. Детектив обязательно должен быть 2012-2013 ...