Курсовая: Планирование на предприятии

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: Выбрать из перечня.

Объем: 30-33 стр.

Цена 1000р

Срок 4-5 дней.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

От клиента: Планирование на предприятии связи. Тема курсовой работы выбирается из перечня, но предприятие обязательно должно быть занимающееся связью (например: Ростелеком, МТС и т.д.), который я Вам выслал, там же указано как работу надо оформить, количество источников и т.д.

Ждем ваших заявок.