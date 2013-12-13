Курсовая работа по истории

$40
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Закрыт2 заявки152 просмотра

Необходимо написать курсовую работу по истории

Тема: Сравнительный анализ записок Карамзина и Михайловского-Данилевского по Аустерлицкому сражению.

Объем: 28 - 30 страниц

Сроки до вечера 13.12.2013 (пятница)

Процент заимствованного текста — менее 30%

Введение желательно прислать через 1 - 2 дня.

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11 лет назад
trogvar1
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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