Необходимо написать курсовую работу по истории Тема: Сравнительный анализ записок Карамзина и Михайловского-Данилевского по Аустерлицкому сражению. Объем: 28 - 30 страниц Сроки до вечера 13.12.2013 (пятница) Процент заимствованного текста ...
Курсовая: Экономика предприятия
Здравствуйте.
Нужно написать курсовую.
Тема: Экономика предприятия связи.
Объем: 30-33 стр.
Цена 1000р.
Срок 4-5 дней.
Уникальность от 75% по системе антиплагиат.
От клиента: Желательно выбрать ОАО. (например: Ростелеком, Транстелеком, МТС, Мегафон и т.д.)
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