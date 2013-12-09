Курсовая: Экономика предприятия

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка113 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: Экономика предприятия связи.

Объем: 30-33 стр.

Цена 1000р.

Срок 4-5 дней.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

От клиента: Желательно выбрать ОАО. (например: Ростелеком, Транстелеком, МТС, Мегафон и т.д.)

Ждем ваших заявок

11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Курсовая работа по истории

    $40

    Необходимо написать курсовую работу по истории Тема: Сравнительный анализ записок Карамзина и Михайловского-Данилевского по Аустерлицкому сражению. Объем: 28 - 30 страниц Сроки до вечера 13.12.2013 (пятница) Процент заимствованного текста ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Диплом на с++ для программиста – математика

    $250

    Интересная задача для талантливого матемамика-программиста.. Нужно сделать дипломную работу: Создать программу на языке программирования C++, рассчитывающую оптимальную по времени перелета траекторию космического аппарата с солнечным парусом от Земли к Меркурию с гравитационным маневром ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Курсовая по самооценке

    $45

    Тема: особенности самооценки в юношеском возрасте Введение и оглавление уже есть: 1. Самооценка личности в юношеском возрасте. 1.1 Феномен самооценки в психологии 1.2. Психологические особенности личности в юношеском возрасте ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Курсовая работа

    тема:банкет за столом с частичным обслуживанием официантами по случаю бракосочетанию на 30 человек в ресторане 1-ого класса или кафе 1 Введение Современное состояние ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Реферат по логике

    $15

    Необходимо написать реферат по логике на тему "Гипотеза и судебная версия", в котором нужно будет проанализировать детективное произведение(шаблон в прикрепленных файлах). Делать в строгом соответствии с шаблоном,со всеми формулами,указанными там. Детектив обязательно должен быть 2012-2013 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отчет по практике по менеджменту

    $50

    Уважаемые специалисты, нужен в короткие сроки отчет по практике по менеджменту организации на примере магазина хозяйственных товаров. Отчет состоит из двух частей: общего задания и индивидуального задания. Вся дополнительная информация об отчете (методичка, информация о ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дисертация

    Тема:терапевтическая стоматология Важно: Литературные ссылки должны быть только иностранные( английский,немецкий, можно французские ссылки, но НИКАКИХ РУССКИХ!

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад