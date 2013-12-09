Курсовая работа Финансовая математика

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка113 просмотров

Тема работы "Проблемы (либо тенденции) развития экспорта промышленной продукции в РФ"

Работа должна состоять из двух глав: Первая – теоретическая часть, вторая глава – практическая (расчеты, графики, диаграммы, анализ), также нужно введение, заключение и список использованной литературы.

Объем 30-35 страниц (не считая приложений) 14 шрифтом Times New Roman, межстрочный интервал – 1.5

Процент оригинальности текста не менее 70%

Более подробно по поводу оформления расскажу претенденту.

11 лет назад
Exclusivka
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров