Необходимо написать курсовую работу по истории Тема: Сравнительный анализ записок Карамзина и Михайловского-Данилевского по Аустерлицкому сражению. Объем: 28 - 30 страниц Сроки до вечера 13.12.2013 (пятница) Процент заимствованного текста ...
Курсовая работа Финансовая математика
Тема работы "Проблемы (либо тенденции) развития экспорта промышленной продукции в РФ"
Работа должна состоять из двух глав: Первая – теоретическая часть, вторая глава – практическая (расчеты, графики, диаграммы, анализ), также нужно введение, заключение и список использованной литературы.
Объем 30-35 страниц (не считая приложений) 14 шрифтом Times New Roman, межстрочный интервал – 1.5
Процент оригинальности текста не менее 70%
Более подробно по поводу оформления расскажу претенденту.
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