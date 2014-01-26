Дипломная по фин. менеджменту

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Завершен5 заявок143 просмотра

Тема Оценка кредитоспособ-ности клиентов коммерч. банка на примере конкретного банка (сбер)

Это по юр. лицам.

работа практическая. нужен анализ по конкретной организации, выводы, рекомендации.

объем 80 страниц.

АП от 80%

Срок — 22 декабря.

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11 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$150
10 дней
Все ок, спасибо!
Приятно работать с таким человеком! Вся работа проходит очень оперативно и достойна только похвалы в сторону такого заказчика! с уважением, Марина

Заявки фрилансеров

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад