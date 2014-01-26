Дипломная по фин. менеджменту

Интересная задача для талантливого матемамика-программиста.. Нужно сделать дипломную работу: Создать программу на языке программирования C++, рассчитывающую оптимальную по времени перелета траекторию космического аппарата с солнечным парусом от Земли к Меркурию с гравитационным маневром ...