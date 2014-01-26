25 страниц +приложения ссылка на литературу которую можно и нужно использовать+ваша http://yadi.sk/d/CUOy6hkFE5d77 5 курс АП 70% срок 15 ...
Дипломная по фин. менеджменту
Тема Оценка кредитоспособ-ности клиентов коммерч. банка на примере конкретного банка (сбер)
Это по юр. лицам.
работа практическая. нужен анализ по конкретной организации, выводы, рекомендации.
объем 80 страниц.
АП от 80%
Срок — 22 декабря.
пишите цену
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