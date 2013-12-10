Рефераты (оригинальные), практ-кое задание и т.д.

Доброго времени суток.

Нужно несколько рефератов, оригинальных, "без копипаста".

Общий срок неделя (через 3 и 5 дней после начало работ, будет контрольная проверка промежуточных результатов), я на душой не стою, но исполнение работы в срок ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие и рисковать я не могу.

Интересуют следующие темы:

1. По дисциплине "Методология научного исследования" (один из вариантов): Функционирование рыночной экономики, Проблема экономического роста, Государственное экономическое планирование. (желательно тему номер 2, но не обязательно)

2. По дисциплине "Современные концепции менеджмента": Современные информационные технологии, их влияние на управление компанией

3. Так же прошу рассмотреть возможность написания эссэ-рецензию (kapital-rus(ТОЧКА)ru/articles/article/174299/) и

4. Дать развернутое описания 3 экономических терминов (Трансакционные издержки, Проблема «принципал-агент», «Path Dependence» (Зависимость от предшествующего пути развития))

Требования по работам во вложении. Исполнителей будет несколько, так как за неделю одному всё успеть не реально.

Надеюсь в вашем лице найти постоянных "партнеров" на будущее...

Прошу указать сумму, когда сможете приступить, какую работу хотите взять и стоимость работ.