Итоговая работа по туризму

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ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИТОГОВОГО ПРОЕКТА

по дисциплине «Мировая индустрия гостеприимства»

«САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОТЕЛЕЙ/РЕСТОРАНОВ»

(Оценка российских и зарубежных проектов)

Задание в файле!

Объем 10 стр

Сроки сдачи 13.12.13

11 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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