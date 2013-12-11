Курсовая по стандартизации

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Закрыт1 заявка90 просмотров

фак-т техники пищевых производств, стандартизация и сертификация, нужно выполнить небольшую работу.

тему вышлю исполнителю

11 лет назад
estrella1983
Наталья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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