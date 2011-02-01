Диплом. Предмет "Методика преподавания математики"

Тема "Организация обобщающего повторения в курсе планиметрии 9 класса" (теория и практика).

Материал для дипломной работы берется из книг, доступных в интернете и библиотеке (не готовые работы, проверяю на антиплагиат):

- Обобщающее повторение

- ЕГЭ

- Спец. курс по подготовке к ЕГЭ

- Квалификационные работы

- Журнал "Математика в школе"

Объем 60-90 стр., определяется по мере написания.

Срок – 1 марта 2011 г.

Работа высылается частями, показывается преподавателю и вносятся корректировки (если потребуется).

Дополнительная информация будет выслана непосредственному исполнителю. Методички нет, поэтому сначала все уточняется у научного руководителя, потом пересылается исполнителю.

Необходимо, желательно сегодня, составить план дипломной работы.

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