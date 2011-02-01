ВУЗ: MГИМО Предмет: Aрбитражный прoцесс Тема: Tождeство в прoцессе Количество страниц: 100 Срoк : 30 дней Вид работы: Магистерская
Диплом. Предмет "Методика преподавания математики"
Тема "Организация обобщающего повторения в курсе планиметрии 9 класса" (теория и практика).
Материал для дипломной работы берется из книг, доступных в интернете и библиотеке (не готовые работы, проверяю на антиплагиат):
- Обобщающее повторение
- ЕГЭ
- Спец. курс по подготовке к ЕГЭ
- Квалификационные работы
- Журнал "Математика в школе"
Объем 60-90 стр., определяется по мере написания.
Срок – 1 марта 2011 г.
Работа высылается частями, показывается преподавателю и вносятся корректировки (если потребуется).
Дополнительная информация будет выслана непосредственному исполнителю. Методички нет, поэтому сначала все уточняется у научного руководителя, потом пересылается исполнителю.
Необходимо, желательно сегодня, составить план дипломной работы.
Ваша цена? Уточняю, что оплата производится только через Яндекс.Деньги.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
Требования к работе: В п.1.3 необходимо перечислить какие бывают методы управления доходами и расходами; написать выводы к таблицам в п. 2.3 и 3.1; выполнить п. 3.2.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Дипломная работа по теме: "Порядок планирования и финансирования учреждений образования на примере ГОУ Лицей №6"Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Дисциплина: теория социальной работы. Тема: Инновационные формы подготовки и переподготовки специалистов по социальной работе (сущность и место инновационных технологий. Специализация, специальность, формы реализации образовательных программ: очное, заочное и дистанционное) объем 25-30 стр. срок ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад
Проект технологического процесса нижнего складаЗакрыт14 лет назад
Дисциплина: Психология развития и возрастная психология. Тема на выбор. Оформлять в соответствии с приложенным шаблоном объем 30 стр.Рефераты, Курсовые и Дипломы16 заявокЗакрыт14 лет назад
Курсовая по дисциплине технология машиностроенияЗакрыт14 лет назад
Примерно содержание Содержание. Задaние на проект .............................................……………………………….2 Введение……………………………………………………………….……….3 1. Выбор электродвигателя и кинематический расчет................…….......…4 2. Расчет зубчатых колес ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Тема: «Продвижение торговой марки в сети Интернет» нужно сделать вторую главу дипломной работыРефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт14 лет назад
Разработать программу, которая за конечное число шагов либо обеспечит захват манипуляционным роботом (МР) объекта в одной из разрешенных конфигураций, либо выдаст обоснованный вывод о том, что объект не может быть захвачен ни в одной из ...Закрыт14 лет назад