Доработка дипломной работы

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Требования к работе:

В п.1.3 необходимо перечислить какие бывают методы управления доходами и расходами; написать выводы к таблицам в п. 2.3 и 3.1; выполнить п. 3.2.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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