Дипломная работа по теме: "Порядок планирования и финансирования учреждений образования на примере ГОУ Лицей №6"
Доработка дипломной работы
Требования к работе:
В п.1.3 необходимо перечислить какие бывают методы управления доходами и расходами; написать выводы к таблицам в п. 2.3 и 3.1; выполнить п. 3.2.
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